Sandro Sabatini, collega di Sport Mediaset, ha commentato Napoli-Cremonese ai microfoni di Pressing:

"Kvara fa la differenza con i numeri rispetto a chi c'era l'anno scorso e gli azzurri hanno una profondità di rosa che potrebbe permettere a Spalletti di far rifiatare qualcuno in ottica Champions e non giocare sempre con gli stessi undici".