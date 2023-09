Sabatini: "Garcia inferiore a Spalletti, non ci piove! Sembra che attacco De Laurentiis, ma devo dire una cosa"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, commenta ai microfoni di Pressing su Italia 1 l'avvio di stagione della SSC Napoli e il paragone Garcia-Spalletti:

"Garcia si trova a lavorare in un contesto che già era difficile per Spalletti, per Garcia è ancora più difficile. E' un contesto in cui, bisogna dirlo: la città è tutta festante per lo Scudetto, lo Scudetto crea pancia piena nei giocatori. Non per nulla, a parte il caso Juventus, lo Scudetto lo vince una squadra diversa ogni anno. Perché è difficile per ogni allenatore gestire la pancia piena. Non ultimo, ci sono dei problemi anche che se ne parlo sembra che attacco De Laurentiis, ma io ne parlo perché è cronaca. Ci sono tanti giocatori che hanno avuto una estate abbastanza conflittuale a causa del rinnovo di contratto. Tutti questi particolari rendono ancora più difficile il lavoro di un allenatore che, è inferiore a Spalletti e non ci piove, ma che è costretto a fare qualcosa che è più complicato rispetto a quanto fatto da Spalletti l'anno scorso".