Sabatini: "De Laurentiis a Napoli fa il direttore sportivo, ma non è il suo mestiere"

Ultime news. Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di De Laurentiis ieri sera, in diretta a Pressing, su Italia 1.

Queste le sue dichiarazioni: "De Laurentiis di fatto non fa più il produttore cinematografico. Fa solo il presidente del Napoli e lo fa a modo suo, come un plenipotenziario, invadendo i ruoli altrui. Spesso nel calcio si sottovaluta una figura importantissima, quella del direttore sportivo. Come Sartori al Bologna, per esempio. Nel Napoli De Laurentiis non può fare l'allenatore, allora fa il direttore sportivo e - secondo me - non è il suo mestiere".