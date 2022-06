Ruolo Deulofeu, a fare chiarezza è lo stesso giocatore spagnolo in una intervista rilasciata a DAZN nelle scorse settimane. C'è chi crede possa giocare come esterno al posto di Insigne, chi al posto di Politano.

Ruolo Deulofeu, ecco dove gioca

In realtà Deulofeu chiarisce che il suo ruolo non è quello dell'esterno: "Mi piace giocare da punta o da seconda punta". Clicca su play per guardare il video: