Rugani, l'agente a CN24: "Allegri può contare su di lui, ma domani tornerà Bremer. Cessione? Fu vicino al Napoli"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante CN24 Live:

"Napoli-Juventus? Ci sono tanti campioni in campo, la giocata può essere arrivare. Il calcio è bello anche per quello. Il Napoli non andrà in avanti e non presterà il fianco ad una Juventus abile a ripartire. Rugani? Allegri sa bene che può contare su di lui, quando ne ha bisogno. Non è facile esserlo sempre, serve allenarsi anche mentalmente come se dovessi sempre giocare. Per recuperarlo non deve giocare 4 gare di seguito, è giocatore importante e tutte le partite contano tre punti. Per il Napoli rientrerà Bremer e non dovrebbe cominciare dall'inizio ma vedremo a gara in corso. Non prendere gol è sempre difficile ma hanno trovato compattezza di squadra. Non giocare troppo a campo scoperto aiuta, lasciarlo crea problemi a tutti. Cessione a gennaio? Non si muove, il club ha piacere a tenerlo nonostante le richieste che ha avuto. In passato è stato vicino al Napoli, c'era stato un interesse. Visto come è andata, nessuno dei due, Napoli e Rugani, hanno fatto una scelta sbagliata. Poteva ritrovare Sarri dopo l'Empoli ma anche quando Sarri andò al Chelsea c'era stato qualcosa. Quando è arrivato alla Juve, ha avuto un po' di problemi di spazio visto chi aveva davanti".