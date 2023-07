«I miei giocatori devono andare oltre il sistema di gioco ed essere complementari. Inizieremo con il 4-3-3 e poi proveremo a essere camaleontici, modificando l’assetto tattico eventualmente dall’inizio o a gara in corso. Per Raspadori ci sarà sicuramente spazio, basterà trovare di volta in volta le soluzioni giuste per vincere». Queste le parole di Rudi Garcia su Raspadori, un giovane su cui vuole puntare.

