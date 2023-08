Rudi Garcia su Natan: "Natan è un giovane senza paura di giocare alto, lasciamogli il tempo di imparare"

Le parole di Rudi Garcia ai microfoni di Sky Sport dopo la partita amichevole Napoli Augsburg sul nuovo acquisto Natan del Napoli.

"Natan è un giovane difensore brasiliano che era passato alla Red Bull Bragantino. Sappiamo come sono queste squadre della Red Bull. Ho affrontato il Lipsia e il Salisburgo col Marsiglia in Europa League, le abbiamo battute e siamo andati in finale contro l’Atletico Madrid. Questo calcio lo conosco bene, è fato di giovani che corrono tanto e fanno molto pressing. Anche Natan è un giocatore che pressa molto, che non ha paura di giocare alto e lasciare mezzo campo dietro alle sue spalle. E’ potente, però lasciamogli il tempo di imparare la lingua e i compagni, di lavorare in allenamento per dargli un po’ di consigli di come giocare e di quello che dobbiamo fare”.