Rudi Garcia a Dazn: "Kvaratskhelia è mancato tanti giorni, può fare la differenza nel secondo tempo. Che effetto il Maradona, la squadra è motivata"

Le parole di Rudi Garcia a Dazn prima di Napoli Sassuolo anche sulle condizioni di Kvaratskhelia:

"Spero di recuperare Kvaratskhelia, ha avuto qualche problema dopo la preparazione per un colpo al ginocchio. Ha giocato pochi minuti in questi due ritiri ed è mancato per 12 giorni di allenamento. Non può giocare tutta la partita e preferisco di mandarlo in campo nel secondo tempo per fare la differenza. E' un giocatore eccezionale ed è una vera gioia averlo con noi alla seconda giornata. Lo stadio si chiamava San Paolo quando ero avversario e oggi Maradona, già fa un effetto diverso. Vogliamo essere padroni in casa nostra e vedo la squadra stramotivata".