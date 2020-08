Rrahmani: "Posso giocare a 4 tranquillamente! Il Napoli mi voleva da tempo, mai pensato ad altre squadre"

Amir Rrahmani ha parlato in conferenza stampa di presentazione da Castel di Sangro insieme ad Osimhen. Ecco le sue parole:

Rrahmani: "Il Napoli mi voleva da tempo, parlava col mio procuratore. Si sono da subito interessati e per me è stata subito la prima scelta. Non ho pensato ad altre offerte"

Rrahmani: "Posso giocare a 4 senza problemi, sono pronto a tutto, anche a giocare a destra o a sinistra".

Rrahmani: "Il Napoli è una grande squadra, dobbiamo dare il massimo in allenamento ma non ci sono differenze con le altre squadre: questa squadra ha vinto la coppa Italia pochi giorni fa"

Rrahmani: "Gol? E' il secondo anno che ho giocato a tre dietro, ho giocato così anche a Zagabria. In Nazionale ho giocato a 4. Non ho fatto tanti gol, spero di farne in questa stagione"

Rrahmani: "Sono forte dal punto di vista aereo, queste le mie caratteristiche", Osimhen: "Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra e la passione è fondamentale per me"

Rrahmani: "La mia stagione è stata positiva, numeri altissimi per me. Ho giocato il mio giocato e fatto il massimo"