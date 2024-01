Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A:

"Il viaggio è stato lungo, ma bello. Si tratta della prima volta per me in Arabia Saudita. Prima di una partita ascolto molte canzioni perché amo la musica, mi piace Travis Scott. Il mio idolo da bambino era Thierry Henry. Oltre al calcio seguo tennis, basket e Formula 1".