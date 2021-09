Rossitto: "Il Napoli in testa non deve sorprendere: ci sono dei dati che lo dimostrano, vi spiego. Spalletti? Gioca le gare dal martedì alla domenica"

Napoli Calcio - Fabio Rossitto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non mi sorprende che il Napoli sia in testa quasi. Campionato importante, ha tecnica, fantasia ed è compatto e concreto. Il Napoli gioca su spazi stretti, sa attaccare bene gli spazi ed è una squadra solida. Dati alla mano, è la squadra che dribbla di più ed ha segnato tanti gol da palle inattive. La gara di oggi è aperta, l'Udinese è partita forte e ha entusiasmo. Ho avuto Spalletti come allenatore, gioca la partita dal martedì alla domenica. Ti fa migliorare a livello individuale: il secondo gol di Osimhen è frutto del lavoro. Iaquinta arrivò ad Udine come giocatore grezzo, migliorò tantissimo. Osimhen è immarcabile, straordinario ma frutto del lavoro".