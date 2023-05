Trentino Marketing, Rossini a CN24: "Abbiamo imparato ad amare i tifosi del Napoli, stiamo organizzando una cosa per loro"

Notizie Calcio Napoli - Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing è intervenuto ai nostri microfoni direttemente da Castel Volturno ai microfoni di CN24Live.

Queste le sue parole:

“Sarà un grande ritiro per i calciatori, per il mister e per tutti gli appassionati che verranno a Dimaro anche quest’anno dal 14 al 25 luglio, avremo tante sorprese. In questi anni abbiamo imparato ad amare i tifosi del Napoli, sappiamo che molti vengono non solo dalla città ma anche dal resto d’Italia e d’Europa, quest’anno vorranno stare vicini ai campioni d’Italia. La località non è grandissima quindi ci stiamo organizzando un po’ con le tribune, utilizzando gli spazi liberi anche intorno al centro sportivo e organizzando anche delle attività serali in paese.

Il bello è seguire la squadra ma anche vivere durante la giornata la bellezza delle nostre dolomiti, nelle baite godendosi del buon cibo in compagnia. Il Trentino è un territorio che si presta al relax ma anche a chi vuole vivere il territorio in modo più attivo, con biciclette, rafting e bellissime passeggiate. È un posto perfetto per le famiglie. Stiamo preparando una bella scenografia, coordinandoci con il Napoli per gli aspetti grafici e cromatici e poi ci sarà un programma ricco nei 10 giorni. La nuova tribuna si trova lato curve, stiamo lavorando bene anche sulla sicurezza con il questore Improta ci sta affiancando per creare condizioni belle e sicure”