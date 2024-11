Rossin: "Vi dico la formazione del Torino di domani. Temo questo calciatore del Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Elena Rossin, giornalista di torinogranata. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali potrebbero essere le scelte di Vanoli dal primo minuto?

“Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina, Pedersen; Vlasic, Linetty, Ricci; Lazaro, Adams, Sanabria. C’è il ballottaggio tra Linetty, più esperto, e Gineitis, più propenso alla fase offensiva”

Un commento sulla stagione di Adams?

“Adams aveva trovato un ottima intesa con Zapata, con Sanabria invece ha faticato un po’. Speriamo che ingranino, perché finora i gol latitano. Anche se Sanabria si accende sempre contro il Napoli”

Vanoli se dovesse perdere contro il Napoli potrà essere esonerato?

“Non credo che Vanoli se dovesse perdere contro il Napoli potrebbe essere esonerato perché il Napoli è molto più forte del Torino. Però se perde o non vince le prossime giornate rischia”

Quindi giocherà a viso aperto?

“Non lo so come giocherà, ancora non abbiamo parlato con il mister. Però credo che se ti metti arrocato dietro, un gol lo prendi prima o poi, con tutti i giocatori forti che ha il Napoli. Molti dicono che il Napoli segna poco, io avrei da ridire. Poi una volta che segna é difficile segnargli, é la seconda migliore difesa. Quindi se ti metti chiuso dietro perdi”

Chi teme maggiormente del Napoli?

“Io starei molto attento a Buongiorno, ex granata, ma allo stesso tempo è un grande professionista. Conosce tutti i giocatori del Torino, al di là di Adams, sa quali sono i punti deboli. Quindi può aiutare a scardinare il Toro. Ovviamente si possono fare tanti altri nome, come quello di Kvara”