Rossella Sensi: "ADL l'unico che forse si avvicina a mio padre"

Napoli - Rosella Sensi ex presidente della Roma ha parlato di De Laurentiis e del Napoli di Spalletti

"La precedente gestione con Totti ha buttato un'occasione. Io di nuovo allo stadio? Mi è tornata voglia grazie a questi proprietari, dal modo in cui si sono posti verso la Roma. Le bandiere? Dipende chi le gestisce. Questa proprietà farà in modo di trattenere i giocatori più forti".

Su De Laurentiis:

"Forse oggi, come figura, solo De Laurentiis si avvicina a mio padre. Il calcio è cambiato, ma l’approccio finanziario non può cancellare la passione: l’attuale proprietà della Roma, rispetto alla precedente, tiene in conto i tifosi e ne sono contenta".

Sullo Scudetto:

"Il Napoli sta andando benissimo, ma il campionato è incerto".