Rosella Sensi: "De Rossi al Napoli? Mi farebbe malissimo, spero di no"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' stato un enorme dispiacere vedere Daniele De Rossi. Ho visto un publico che ha omaggiato un uomo, oltre il calciatore. E' stato bellissimo non solo per i tifosi romanisti. Daniele ha dedicato la sua carriera ad una società.

Quando si sceglie un allenatore lo si fa anche in base alla squadra che si ha davanti. Bisogna capire se è adatto. Sarri è un ottimo allenatore. Totti ha partecipato a decisioni importanti già in passato con me.

Non so cosa possa decidere la Roma, ne sono fuori. De Rossi al Napoli? Spero di no. Mi farebbe malissimo. Lo consiglierei a tutti. De Laurentiis ne ha parlato molto bene".