Ronaldo e quella conversazione tattica con Ancelotti ai tempi del Real: "Non mi sento a mio agio"

Gli anni tra il 2013 e il 2015 trascorsi insieme al Real Madrid, gol, trofei e conversazioni di tattica tra Carlo Ancelotti e Crsitiano Ronaldo. Paul Clement, ex vice proprio di Ancelotti a quei tempi al Real, ha parlato a Stadium Astro:

"CR7 disse all'allenatore di non sentirsi a proprio agio giocando da centravanti . L'idea di Carlo era di farlo giocare centravanti, con o senza Benzema che poteva subentrare. Voleva dargli più libertà in quella zona , così che poteva diventare ancora più goleador anche avendo meno responsabilità, perché invece giocando largo devi tornare anche indietro".

Aveva iniziato cosìma all'inizio della stagione disse a Carlo:

"Non mi sento a mio agio a giocare in quella posizione sono spalle alla porta e non è quello il mio punto di forza"".