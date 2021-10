Roma, Mourinho: "Zaniolo e Karsdorp possono farcela per il Napoli, non ci sono problemi"

Ultimissime notizie calcio Napoli - José Mourinho, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Come sta Zaniolo? "Sì, ce la puo fare con il Napoli. E' un ragazzo con un storia clinica da rispettare. Ha sofferto tanto ed è alla sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Bisogna rispettare le sue paure e i suoi momenti di incertezza, quando è così è meglio farlo riposare. Dopo un doppio crociato non è il caso che non giochi su questo campo. Lo stesso vale per Karsdorp. Penso non ci siano problemi contro il Napoli".