Roma, Mourinho: "A Napoli ero orgoglioso dei miei, meritavamo un risultato diverso. Oggi usciamo con merito per un primo tempo orribile"

Jose Mourinho della Roma parla dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese anche della partita di Napoli:

"Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie con Napoli e noi. Hanno vinto meritatamente e sono in semifinale, noi paghiamo un primo tempo orribile. Livello molto basso, ma noi potevamo segnare prima nonostante due gol subiti con due errori individuali. La nostra rosa fa fatica a giocare più partite in una settimana, facciamo fatica con le rotazioni. A Napoli meritavamo un risultato completamente diverso, abbiamo fatto una grande partita. Ero orgoglioso anche nonostante la sconfitta, oggi non posso dire lo stesso. Meritiamo di uscire dopo un primo tempo come quello di oggi. Io già devo pensare alla prossima partita".