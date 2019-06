Ai microfoni di Rai Sport nel corso di ‘Mese Azzurro’ è intervenuto il difensore della Grecia Kostas Manolas in vista della sfida contro l'Italia:

“La Grecia è una squadra che lotta su ogni pallone ma l’Italia è una squadra forte, con giocatori internazionali senza bisogno di fare nomi, ma noi scendiamo in campo per fare la nostra partita. Futuro alla Roma? Questo non lo so io, lo sa solo Dio. Potete chiedere ai miei procuratori. Spero domani di fare una grande partita”.