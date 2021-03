Roma, Fonseca: "Napoli tra le più forti del campionato, sarà molto difficile. Azzurri riposati? Non voglio alibi! Smalling out"

Ultimissime calcio Napoli - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24.

Quanto può incidere il fatto che il Napoli sia più riposato?

"Noi siamo pronti per la partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata e lo è. Mi aspetto una buona prestazione".

Orgogliosi di essere l’unica squadra italiana in Europa?

“Sì, ora però dobbiamo pensare solo al Napoli e alla partita di domani che è molto importante per noi. Siamo orgogliosi del percorso in Europa League”.

La Roma è una squadra più europea?

Chi giocherà?

Incertezza sul futuro?

La partita di giovedì le consegna una squadra più stanca o carica psicologicamente?

Assenze?

"Mancheranno calciatori importanti ma, come al solito, devo pensare a quelli che avrò a disposizione domani. Non ci sarà Smalling che non dovrà operarsi ma che per domani è fuori dai giochi. Poi, da questa partita in poi, penserò a recuperare Smalling, Mkhitaryan e Veretout. Per domani devo pensare a quelli che saranno disponibili".