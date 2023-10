Roma, El Shaarawy: "Le speculazioni mi hanno fatto male ma sono contento per il gol"

Stephan El Shaarawy, match winner in Roma-Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 nel lunch match:

"Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vedi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle gioire, ho sempre pensato a divertirmi. È uno sfogo per tutto il periodo, ma sono davvero felice per questo gol. Le speculazioni? Mi hanno fatto male, lo h anche detto sui social perché mi sento con la coscienza a posto, mi fa male quando vengono dette cose non vere. Sono felice".