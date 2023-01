Roma, El Shaarawy: "Ci portiamo a casa una grande prestazione, con mentalità contro un Napoli fortissimo!"

Ultime notizie SSC Napoli - El Shaarawy ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma dopo il match perso al Maradona, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Un gol importante, ma purtroppo quest'anno non è bastato a portare a casa un punto: ci portiamo a casa però una grande prestazione, una prestazione con una mentalità importante, di una squadra che vuole fare risultato e a viso aperto anche in uno stadio contro una squadra fortissima. C'è stato grande spirito da parte di tutta la squadra, dobbiamo continuare così: la classifica dice 5 squadre in 3 punti, abbiamo l'obiettivo della Champions".