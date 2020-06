Roma, Cristante racconta la rapina subita: "Ho spaccato la visiera del casco del rapinatore"

Serie A - Nella giornata di ieri, Bryan Cristante è stato vittima di una tentata rapina a mano armata in zona Prati. Ecco la sua ricostruzione al momento della denuncia alla polizia: «Ero fermo a un semaforo in zona Prati e un uomo con un casco integrale è entrato con la testa dal finestrino della mia auto e ha provato a derubarmi. È successo tutto in un attimo, forse mi stavano seguendo già da qualche metro. Appena mi sono accorto di cosa stesse accadendo, ho reagito dandogli due pugni talmente forti da spaccargli la visiera del casco, pochi secondi e il complice è apparso all'improvviso ed è venuto a recuperarlo. Perché quando l'ho colpito il rapinatore è cascato a terra». Lo riporta Il Messaggero.