Napoli - Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la vittoria in casa dello Shakhtar Donetsk a Sky Sport in vista della partita con il Napoli: “Dobbiamo vincere e provare a fare meglio rispetto a quanto fatto contro il Parma. Obiettivo? Vogliamo andare il più avanti possibile in Europa, in campionato proveremo a giocarci la Champions League”