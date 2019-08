Rolando Bianchi: "L'uomo giusto per il Torino è Simone Verdi, ha grandi qualità"

Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'edizione odierna de La Repubblica. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.

"Rinforzi per il Torino? A me piace molto Laxalt mi aveva impressionato al Bologna; si sposerebbe perfettamente con le richieste di Mazzarri. Non toccherei il centrocampo visto che ci sono già ottimi giocatori e aggiungerne altri vorrebbe dire correre il rischio di averne troppi. Il secondo acquisto lo farei in avanti e l’uomo giusto è Verdi. Lo conosco, abbiamo giocato assieme proprio al Toro e già allora si vedeva che aveva grandi qualità: calciava benissimo di destro e di sinistro".