Rolando Bianchi: "L'Atalanta lascia spazi alle spalle della difesa, Osimhen può approfittarne"

Rolando Bianchi, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sta piovendo da giorni a Bergamo. L'Atalanta quando gira al 100% fa paura in tutti gli aspetti. Ne reparto offensivo sono incredibili e grande fisicità in difesa. Squadra difficile da affrontare ma che è normale che abbia alti e bassi. E' una squadra che passo dopo passo, ogni anno, migliora senza voler fare il passo più lungo della gamba. l'Atalanta lascia spazi alle spalle della difesa e Osimhen potrebbe approfittarne se il Napoli riuscisse a trovare il passaggio giusto per il nigeriano".