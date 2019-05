Rodrigo-Napoli, l'agente: "Evitiamo di parlare con altri club per rispetto del Valencia, ora si gode i giorni liberi"

Calciomercato Napoli - Possibile colpo di scena in casa Napoli. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile approdo di Rodrigo, attaccante del Valencia, alla SSC Napoli, dopo la lettera d'addio del calciatore fatta ai tifosi del Valencia. Rodrigo ha un contratto in scadenza fino al 2022 e il club potrebbe sacrificarlo per alcuni problemi legati al bilancio. Rodrigo è seguito dalla scorsa estate dalla SSC Napoli.

Rodrigo-Napoli, le parole del padre sul possibile trasferimento

A Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli, è intervenuto il padre e agente del calciatore: "Rodrigo gode di un paio di giorni liberi prima di partire con la Coppa America. Ha un contratto fino al 2022 con il Valencia ed è felice. Rispettiamo la sua attuale squadra ed evitiamo di parlare con altri club visto che c'è un accordo in essere".