Rocchi: "Rigore di Kvaratskhelia in Napoli-Udinese? Una lettura tecnica di alto livello"

Notizie Calcio Napoli - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Open Var su Dazn:

"Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso. A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le camere, noi valutiamo i Var non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Noi come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea.

