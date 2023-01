Rocchi a CN24: "Sono stato vicino al Napoli, vi spiego perchè saltò tutto..."

Tommaso Rocchi ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, tra le altre cose, del suo possibile arrivo a Napoli, poi saltato:

Sei mai stato vicino al Napoli?

“Si, c'è stato un periodo ma è stata una scelta mia, non in riferimento al Nnapoli ma in generale. Al primo anno di Lazio ero in comproprietà con Empoli, ma nel secondo firmai 3 anni di contratto con la Lazio. Avevo fatto gol sempre ed ero un punto di riferimento. Da 27 anni a 30, era nel momento più alto ma mi stava scadendo il contratto. E' lì che c'è stata la possibilità Napoli, come per altre squadre. Da parte mia c'era la felicità di chi era seguito ma non c'è mai stata trattativa perchè Lotito mi dichiarava incedibile. Mi sono conquistato l'affetto della gente, messo a segno 100 gol e indossato la fascia da capitano, avevo il desiderio di continuare con la Lazio”.