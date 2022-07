Rivieccio: "Koulibaly, meglio al Chelsea che alla Juve ma va sostituito. Dybala? Vorrei essere nella testa di Spalletti..."

Gino Rivieccio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Koulibaly? Sembra un sorteggio Champions, no alla Juve dentro il Chelsea. Mi fa piacere per lui ma la tifoseria è sfiduciata. Non ci si può privare sempre dei migliori. Conosciamo la storia dei conti. Preferisco, proprio perchè doveva partire, perdere Kalidou per il Chelsea. Mi è anche simpatica come squadra. Dybala? Senza Koulibaly te lo puoi permettere ma in queso momento vorrei essere nella testa di Spalletti per capire come sostituire Koulibaly e serve anche un portiere. Meret? Una grande incognita, l'importante è che si fidino i compagni di squadra. Ho la sensazione che non si sia creato il feeling che c'era con Ospina. Faccio il tifo per lui".