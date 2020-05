Rivaldo spinge Allan da Ancelotti: "Occasione da cogliere, anche per la Nazionale"

Ultime calcio mercato Napoli - Allan potrebbe lasciare Napoli, ora c'è anche Rivaldo a spingerlo altrove. Rivaldo ha conosciuto Carlo Ancelotti e ora consiglia al centrocampista del Napoli di ritrovare proprio il tecnico di Reggiolo.

Allan

Come riporta l'edizione online de Il Mattino:

«Penso che Allan dovrebbe cogliere l'occasione per giocare in quella che è, per me, la migliore lega del mondo. È un buon giocatore che potrebbe essere utile per l'Everton. L'arrivo in Premier gli darebbe anche più visibilità per la nazionale. Avere la fiducia di Ancelotti è qualcosa di cui essere orgogliosi e sono sicuro che Allan coglierà l'occasione di passare in una lega più competitiva se i club riusciranno a raggiungere un accordo».