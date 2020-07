Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro, De Laurentiis: "Ecco le due possibili date, tutto dipenderà dal match di Barcellona"

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo ritiro a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis fa chiarezza sulle possibili date: "Giochiamo l'8 col Barcellona: se dovessimo uscire, facendo corna, andremo lì il 20. Se dovessimo andare avanti, si allungheranno i giorni considerando che dovrò dare 12 giorni di riposo dopo la fine della stagione. Da parte della Lega c'era una impostazione folle un mese fa, ricominciare il 12 settembre: se uno deve far riposare i calciatori, e poi questi altri devono giocare con le nazionali....Secondo me la Serie A non riparte il 12 settembre, direi più il 4 ottobre: se vogliamo anticiparla, facciamolo tipo il 26 settembre"