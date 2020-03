Ripresa degli allenamenti Napoli, il sindaco di Castel Volturno: "Mettiamo da parte le cose non essenziali, ci sarà tempo..."

Ultimissime calcio Napoli - L'allarme Coronavirus ha paralizzato, di fatto, l'intera Italia e questo ha avuto degli inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio. Sono sospesi, infatti, allo stato attuale delle cose, gli allenamenti di tutte le squadre. Il Napoli ha fissato la ripresa della preparazione atletica per il 25 marzo, ma è probabile che questa data venga spostata a data da destinarsi, in attesa di un quadro della situazione più completo. Proprio a tal proposito ha parlato Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno, lì dove c'è il centro sportivo degli azzurri:

"Gli allenamenti al centro sportivo? Credo che in questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l'indispensabile, poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport".