Ultime notizie calcio Napoli - Alfonso De Nicola, ex responsabile medico della SSC Napoli, ha parlato al TG Regione Campania, in onda su RAI 3, dell'emergenza Coronavirus, degli ultimi provvedimenti da lui presi per contenere il contagio ed affrontando anche il tema della ripresa del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me bisogna congelare il campionato, dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni sanitarie per riprendere..."