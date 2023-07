Rinnovo Osimhen, Alvino: "Il Napoli vuole chiudere positivamente, non ha mai manifestato di voler andar via"

Napoli - Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen:

"Dall’arrivo di Calenda qui a Dimaro siamo difronte al lodo Osimhen. Questo lodo lo porteremo avanti in attesa dell’arbitrato finale dove i contendenti troveranno un punto di sintesi. Mi sento di poter di dire che in questa situazione di avvicinamento con Osimhen per trovare il rinnovo il Napoli, essendo società ricca e florida, si sta dimostrando molto generosa in questi primi colloqui con Calenda. Posso dire con assoluta certezza che la cifra va oltre quello che è stato detto e scritto, perché il Napoli vuole chiudere positivamente questo lodo Osimhen.

La base sulla quale si discute è forte ed è rappresentata dalla volontà del calciatore, che non ha mai manifestato la voglia di andare via da Napoli. Si lavora in tranquillità e senza astio, cercando di arrivare ad una definizione del problema. Ove mai non si dovesse arrivare ad una definizione che accontenti tutte le parti in causa, l’ipotesi di tenere Osimhen fino all’ultimo giorno del suo contratto va presa seriamente in considerazione”.