Rinnovo Osimhen, Alvino: "Il Napoli ha trovato un modo per sbloccare l'affare, la risposta alle sirene Arabe"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Con Osimhen il Napoli sta facendo altre valutazioni e non solo sull'ingaggio, anche su sponsorizzazioni, su accordi commerciali e altro. Nel discorso di prolungamento e adeguamento economico è stata prospettata una serie di accordi commerciali, dove il Napoli non sarebbe al 100% padrone di certi affari. Questo può sbloccare l'affare, ma resta il nodo della clausola rescissoria. Il Napoli non vuole scendere sotto i 160 milioni per la clausola, per l'agente resta una cifra molto alta e si continuerà a limare per provare a trovare l'accordo. Alla fine la quadra si troverà. Il giocatore non è assolutamente interessato a sirene Arabe".