Rinnovo Osimhen, Alvino annuncia: "Decisiva la volontà di Victor, ecco cosa manca"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Stiamo dicendo da settimane come stanno le cose per Osimhen e ora anche i giornali autorevoli stanno confermando queste sensazioni. Le parti sono molto vicino all'accordo se parlano continuamente in questi giorni. Decisiva è la volontà del giocatore che vuole continuare a giocare con la maglia del Napoli. La sua gioia fa la differenza, senza quella sarebbe stato tutto più difficile. Siamo ai dettagli le parti, speriamo non ci saranno problemi sui partner commerciali e la clausola rescissoria. Osimhen sta come un dannato, vuole vincere e vince tutte le partitelle in casa e si lamenta anche se non gli viene concesso un calcio d'angolo".