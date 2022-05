Rinnovo Koulibaly, Bargiggia: "De Laurentiis ha fatto un'offerta sorprendente"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato, sul futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Il giornalista ha parlato delle mosse di mercato del club azzurro sul rinnovo di Koulibaly:

"Ovviamente i contatti con l'agente ci sono, ma ad oggi Ramadani non ha ancora presentato una proposta ufficiale di un club interessato a lui. Il Napoli ha la sensazione che Koulibaly voglia partire, e che ritiene che il suo ciclo sia concluso. De Laurentiis chiede 50 milioni per lui, ma a 40 potrebbe partire.

Si è parlato molto di Juventus, ma il Napoli ha la certezza che la Juventus non possa fare degli investimenti importanti, quindi la strategia dei bianconeri sarebbe quella di lavorarci per un passaggio a zero nella prossima stagione. Di conseguenza, come ipotesi A, De Laurentiis aspetta le offerte di grandi club europei per poterlo cedere. La seconda ipotesi è che se non ci saranno offerte soddisfacenti, il difensore rimarrà a Napooli, e molto probabilmente non rinnoverà.

Tuttavia va detto che De Laurentiis ha fatto prevenire a Ramadani un'offerta di rinnovo sorprendente: si parla di un contratto di 5 anni a 4+1, un'offerta neanche cosi male per un calciatore della sua età. Sono io stesso molto stupito da una proposta simile, e parliamo certamente di un contratto importante, ma ora sta tutto al giocatore scegliere il suo futuro"