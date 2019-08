Rinaudo: "Manolas non si discute, deve essere un po' più sereno! Mertens vuole vincere, questo Napoli ha calciatori di assoluta qualità"

Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Manolas è un giocatore importante che non si discute. Ha bisogno di ambientarsi per essere un pochettino più sereno. Quando cambi ci vuole un po' di tempo, è un giocatore straordinario. La difesa del Napoli è organizzata: per esserlo bisogna lavorare e stare tempo insieme e capire cosa vuole l'allenatore.

Terzini? Io credo che qualsiasi squadra debba registrare ancora qualcosina, si va in ritiro per questo. E' tutto un lavoro completo che serve a farsi conoscere meglio. I terzini del Napoli sono importanti, di spinta: il Napoli di Ancelotti vorrà portare tanti giocatori nella metà campo avversaria per creare superiorità numerica.

Mertens vuole competere per vincere qualcosa: è la soddisfazione più grande per un calciatore. Le sue parole dimostrano che vuole vincere, regalare soddisfazioni. Credo siano da apprezzare.

Insigne? Napoli gli dà della soddisfazioni immense. E' napoletano e sappiamo che vivere a Napoli facendo il capitano non è semplice. E' spigliato ed ha maturato la giusta esperienza. Questo Napoli ha calciatori di assoluta qualità.

A questo Napoli manca una prima punta che durante la stagione può tornare sempre utile".