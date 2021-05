Rinaudo: "La Juve continua ad inseguire, ma ora il Napoli è maturo e consapevole delle proprie qualità"

Ultime notizie calcio Napoli - Leandro Rinaudo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vedo il Napoli in grande salute, è consapevole delle proprie qualità e dei propri obiettivi da raggiungere adesso. Con il passare del tempo la squadra ha capito cosa migliorare, alla fine credo che il Napoli possa andare a Firenze per imporsi in un certo modo. La Juventus continua ad inseguire, ma ora tutto dipenderà dal Napoli che sembra ormai maturo e che vede ora l'obiettivo vicino. Ho voluto fortemente a Cremona Castrovilli, già all'epoca aveva grandi doti. E' giovane e questo calo è lo scotto da pagare quando aumentano le pressioni".