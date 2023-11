Rinascita Kvara, segnali di apertura sul rinnovo. L'agente: "Merita di più ma lo riceverà in un futuro prossimo"

L'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, in un’intervista a Sport Imedi, ha diffuso ottimismo riguardo al suo futuro:

«De Laurentiis è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette, a noi ha fatto tante cose buone. È chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto. Quest’anno Khvicha è in gran forma, è migliorato molto in quest’anno al Napoli e per me quest’anno sta facendo anche meglio della passata stagione. Badri, il padre del giocatore, anche è d’accordo con me. Kvara può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un’annata così. Quando eravamo insieme a Napoli, mi disse che in un anno avrei visto cosa avrebbe fatto e l’ha fatto davvero».

Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, l'agente frena sull'addio

Il Napoli si gode il suo gioiello ma sa che dovrà monitorare il mercato internazionale, come ha ricordato il ct della Georgia Sagnol, per non rischiare un'eventuale partenza:

«Oggi Kvara gioca già in un top club come il Napoli, ma ci sono giganti del calcio mondiale come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco interessati a lui. Giocare per queste squadre è un sogno per tutti, tutti i calciatori sperano di poter vestire una maglia così importante e di poter vincere titoli».

