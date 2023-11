Rientro Osimhen: ha sentito Garcia, partirà dalla panchina subito dopo la sosta

Il Napoli attende con ansia il rientro di Victor Osimhen, che è tornato a Napoli proprio nella giornata di ieri dalla Nigeria. Ha visto Napoli Union Berlino dalla tribuna in compagnia del suo noto agente Roberto Calenda e ora è pronto a tornare.

Rientro Osimhen: la data è fissata

Napoli - Victor Osimhen è pronto a tornare in campo, il rientro del nigeriano secondo Il Mattino, è previsto per la partita del 25 novembre contro l'Atalanta. Garcia ha sentito più volte via messaggio il suo campione, ed è certo di averlo almeno in panchina per la prima partita di campionato dopo la sosta.