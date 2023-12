Retroscena De Laurentiis: "Mi avevano avvisato che Rongoni imballa i giocatori! Garcia? Una sua frase mi fece capire l'errore, bastava fare una cosa..."

Notizie calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando di svariati temi tra cui il calciomercato, la Superlega e la stagione azzurra.

Questo un estratto delle parole di De Laurentiis che ha svelato alcuni retroscena sulla scelta Garcia:

Quando mi sono accordo che Garcia non era la scelta giusta? «Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va. Perché uno che arriva e dice: io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita… Avrei dovuto capire. E invece l’ho preso a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte. Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto, per chiamarne uno che… Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera».