Responsabile lavori San Paolo, De Martino: "La società calcio Napoli conosceva i tempi di consegna. Le dichiarazioni di Ancelotti sugli spogliatoi ci rattristano"

Flavio De Martino, ingegnere area tecnica Aru, è intervenuto in diretta a “Donne Nel Pallone ”, programma di Sonia Sodano in onda su Julie Italia (canale 19 del digitale terrestre).

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con la società calcio Napoli per tutta l’estate. Proprio per consentire che i lavori si svolgessero al meglio il Napoli ha disputato anche le prime due giornate fuori casa. Le dichiarazioni di Ancelotti ci hanno rattristato molto perché non ce le aspettavamo. Ci tengo a precisare che non vogliamo fare polemica, ma la cosa importante è che domani gli spogliatoi saranno pronti, così come abbiamo detto più e più volte.”

La società conosceva i tempi di consegna? “Sì, oltre a comunicare alla società del Napoli i tempi tecnici con i dovuti documenti, abbiamo sia io che il commissario Basile rilasciato numerose interviste, dove abbiamo più volte citato la data di consegna. Inoltre, a riprova dell’avvenuta comunicazione con la società, sappiate che tutti gli spazi di nostra competenza sono stati realizzati in accordo con la società stessa che, quindi, è stata sempre messa al corrente di tutto ciò che accadeva.”

In queste ore è stato diffuso un video dove si vedono i lavori al San Paolo ancora in alto mare. “Un video può essere frainteso. Nel video si vedono anche le vasche che, però, non sono di nostra competenza, ma della società calcio Napoli.” Ha commentato De Martino. “L’importante è riconsegnare il San Paolo ai tifosi più bello di prima. Abbiamo fatto grandi investimenti in questo progetto, con il grande impegno lavorativo di tutti.”