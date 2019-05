Repubblica, Mura: "Sarri è l'allenatore meno indicato per allenare la Juventus, se Agnelli lo prende rinnega la storia bianconera"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Mura, giornalista

“Essendo una forma d’amore, il tifo non è classificabile. Ad esempio, sono sorpreso che metà dei tifosi della Juve abbia salutato con entusiasmo l’addio di Allegri e mi sono chiesto se contano ancora i risultati, probabilmente no. E’ interessante invece discutere di Sarri perché è l’allenatore meno indicato ad allenare la Juve. Normalmente la Juve ha sempre avuto allenatori in giacca e cravatta e che esprimevano un altro tipo di cacio e Sarri è tutto l’opposto di quanto la società ha fatto in questi anni. Se va alla Juve vuol dire che il club rinnega parte della sua storia e sinceramente la vedo un po' in confusione. Se ci fosse stato ancora Marotta, l’allenatore della Juve sarebbe stato reso già noto”.