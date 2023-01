Repubblica, Corbo: "Storia dei complotti? Spalletti ha perso un'occasione! La squadra deve avere una sola forma mentis"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Corbo su Inter-Napoli

"Per l'Inter è l'ultima spiaggia per entrare in corsa per lo Scudetto, per il Napoli invece nessun risultato è preclusivo. Oggi sono curioso di vedere le condizioni di Kvaratskhelia, perchè con una grande prestazione si metterebbero a tacere molti dubbi o voci. Negli ultimi tempi mi sembrava un tantino contratto, ma la sua fantasia è fondamentale per il Napoli.

Sulla condizione mentale del Napoli: "Molto dipende da Spalletti. Non se la prenda, ma ha perso una buona occasione sulle domande di alcuni colleghi. Lui ha fatto un ragionamento imbonito sulla questio complotto a Napoli, ma la risposta deve essere una sola 'Abbiamo la squadra più forte e la porteremo al traguardo anche contro eventuali complotti'. Il Napoli ha tutto per vincere e sta storia del complotto rischia di smorzare gli entusiasmi, invece la forma mentis della squadra deve andare oltre tutto. Spalletti deve crederci e dirlo che crede nella vittoria dello Scudetto, trasmettendo così sicurezza alla squadra".

Sulla disposizione tattica: "Mi fido di Spalletti, ma spero di non vedere più Lobotka in una mediana a due perchè potrebbe essere un grande problema".