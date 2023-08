Repubblica, Corbo: "Gioco del Napoli indefinito, ho fatto alcune ricerche su Rongoni"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rongoni? Sono molto incuriosito nel capire cosa non stia funzionando nel Napoli, per questo ho fatto qualche ricerca. Al momento la squadra ha un gioco indefinito perché non vedo più la mano di Spalletti, ma ancora non c’è quella di Garcia. Sicuramente ci sono delle attenuanti e servirà tempo, anche se l’allenatore ci sta mettendo impegno e buona volontà.

Ho telefonato ai colleghi che seguono la Roma da anni per capirne di più su queste problematiche fisiche, mi hanno detto che anche ai tempi giallorossi di Garcia ci fu qualche difficoltà riconducibile alla preparazione. L’ex presidente Pallotta si arrabbiò molto, esonerando Rongoni a vantaggio di un americano. Questo vuol dire tutto o niente, ma tutto questo mi fa pensare che ci si è dilungati molto sulla festa dello scudetto però poi si è pensato poco al resto a partire dalla scelta dell’allenatore. Lui ha proposto il suo preparatore di fiducia, con Sinatti che ha deciso di non restare nonostante la volontà della società. Si tratta di incidenti di percorso, visto che il club azzurro è impegnato sulle questioni Osimhen e Zielinski. Resto comunque fiducioso sul fatto che il Napoli si riprenderà, anche se l’assenza di Anguissa è comunque un problema. Nel calcio è buona norma che, se va via l'allenatore, dovrebbe restare almeno il preparatore fisico proprio per introdurre e facilitare il nuovo tecnico".