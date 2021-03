Repubblica, Corbo: "Gattuso offeso dal trattamento ricevuto, a fine stagione andrà via e il Napoli dovrà ringraziarlo"

Antonio Corbo di Repubblicaè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inutile continuare a parlare del futuro di Gattuso, l’allenatore sta dando tutto per portare il Napoli in Champions League. Lui resta offeso dal presidente e dall’ambiente per il trattamento ricevuto. Sta facendo buone partite nonostante sia stato senza infortunati e calciatori positivo al Covid. A fine anno i rapporti si scioglieranno, lui andrà via e il Napoli avrà il dovere di ringraziarlo. Inzaghi potrebbe essere l’allenatore scelto dalla Juventus se dovesse andare via Pirlo”.