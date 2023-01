Repubblica, Corbo a CN24: "Preparazione deficitaria, le amichevoli sono state sottovalutate! Spalletti mi allarma per un motivo"

Notizie Napoli calcio. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista Corbo Inter-Napoli

“Ieri il palleggio del Napoli poteva andare bene fino ad un certo punto, è mancata la seconda fase di gioco alla manovra azzurra. Bisognava preparare meglio l’imbucata decisiva, questo non c’è stato perché c’erano dei giocatori che si sono presentati impreparati. Si parla da 50 giorni di Inter-Napoli, bisognava arrivare in condizioni splendide per vincere ed invece gli azzurri sono arrivati impreparati ed è questo l’errore di conduzione da attribuire a Spalletti.

Sulle scelte di Spalletti: "Ieri c'è stato l'insuccesso di un programma, perchè non si può parlare del mondiale visto che è finito da tempo. I reduci dal Qatar dovevano essere assorbiti meglio nella preparazione, le amichevoli erano un campanello d'allarme che un po' tutti abbiamo sottovalutato. Abbiamo visto una squadra ancora non pronta, come quando non si studia abbastanza per un esame. A questo punto ci voleva l'allenatore di grande esperienza che, quando si accorge che l'Inter è in condizioni migliori, riusciva a trovare le giuste contromisure. La cosa che più mi allarma è la serenità di Spalletti nelle conferenze stampa, non capisco se è preoccupato oppure è solo un bravo oratore. L'ambiente deve contribuire a serenizzare senza catastrofismi, è fondamentale l'unità del gruppo di lavoro".

Spalletti deve risolvere il caso Kvaratskhelia, perchè con il vero georgiano il Napoli ed Osimhen valgono il doppio. Poi bisogna pensare alla tattica, perchè se non stai in buone condizioni il palleggio non ti serve, quindi devi arretrare e chiudere gli spazi per poi ripartire".