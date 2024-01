Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta su Twitter il caso Osimhen:

"Osimhen in questa stagione ha dato poco al Napoli e starà via un altro mese per la Coppa d'Africa. In più ha avuto quello che voleva e meritava. Due buoni motivi per evitare altre polemiche, in un momento quasi disperato per i suoi compagni di squadra. Chi di social ferisce...".